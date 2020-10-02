ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وإنهما سيخضعان للحجر الصحي الأمر الذي يقلب السباق إلى البيت الأبيض رأساً على عقب.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا".

المثير للجدل أن خطر الفيروس شديد على ترامب (74 عاما) نظراً لسنه ولأنه يعاني من زيادة الوزن، وقد قلل ترامب من خطر الجائحة مراراً لأشهر عديدة.

وظل ترامب بصحة جيدة خلال فترة الرئاسة، ولكن ليس من المعروف عنه أنه يمارس الرياضة بانتظام أو يتبع نظاماً غذائياً صحياً.

وقلل ترامب من شأن الفيروس في بداية الجائحة وتوقع مراراً أن يختفي. ونادراً ما يرتدي الرئيس كمامة وسخر ممن يفعلون ذلك ومن بينهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

وتوفي أكثر من 200 ألف شخص جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وحدها. ويشكل المرض خطراً بشكل خاص على كبار السن ومن لديهم مشكلات صحية مزمنة.

وحث ترامب الولايات الأمريكية على العودة لمواصلة الأنشطة الاقتصادية حتى رغم استمرار تزايد عدد الحالات ووجه انتقادات حادة لحكام الولايات المنتمين للحزب الديمقراطي بسبب فرضهم إجراءات صارمة لاحتواء التفشي.

ويعني ثبوت إصابة ترامب بكورونا أن آخرين في أعلى مستويات السلطة والحكومة في الولايات المتحدة ربما تعرضوا للعدوى وعليهم البقاء في حجر صحي أيضاً.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن عملية تتبع المخالطين للرئيس جارية.

وقال شون كونلي طبيب ترامب إنه يتوقع أن يقوم الرئيس بمهامه "دون انقطاع" أثناء تعافيه.

وكتب كونلي في مذكرة جرى توزيعها على الصحافة "الرئيس والسيدة الأولى حالتهما الصحية جيدة حالياً ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض خلال النقاهة".

تجدر الإشارة إلى أن بايدن انتقد مراراً أسلوب تعامل ترامب مع الجائحة، بينما تفاخر الرئيس بطريقته هو وفريقه في إدارة الأزمة.

وحضر ترامب، الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، تجمعات مع الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

وتوقع ترامب مساء أمس الخميس نهاية وشيكة للجائحة. لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، وقد سافرت هيكس مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويغير هذا التطور السباق الرئاسي تغييراً جذرياً.

وأصدر البيت الأبيض جدولًا زمنياً جديداً لأنشطة ترامب اليوم الجمعة لم يتضمن زيارته المقررة لفلوريدا. ومن المقرر أن يحضر بايدن تجمعاً انتخابياً في ميشيجان اليوم الجمعة. وولايتا فلوريدا وميشيجان من الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تساعد في تحديد من سيفوز بالرئاسة.

ومن المرجح أن يتسبب نبأ إصابة الرئيس بكورونا في إعادة الجائحة لصدارة الملفات في السباق الانتخابي بعد أن هيمنت وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج وترشيح ترامب للقاضية آيمي كوني باريت لتحل محلها على المشهد في الحملة الانتخابية.

وفي أول مناظرة رئاسية بين المرشحين يوم الثلاثاء، أخرج ترامب كمامة من جيبه وقال "أضع الكمامة عندما يستدعي الأمر ذلك. فقط عندما تكون هناك حاجة لذلك أضع الكمامة".

ثم سخر من بايدن لاستخدامه الكمامة بشكل منتظم قائلا "لا أضع الكمامة مثله. في كل مرة تراه فيها يكون بالكمامة. ربما يتكلم على مسافة 200 قدم منهم (الناخبين) ومع ذلك يظهر بأكبر كمامة رأيتها في حياتي على الإطلاق".

