ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في مباراة برشلونة ويوفنتوس

سيلتقي ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ أكثر من عامين بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برشلونة ويوفنتوس سويا اليوم الخميس.

وسيخوض حامل اللقب بايرن ميونيخ مباراتين صعبتين ضد أتليتيكو مدريد كما أسفرت القرعة عن مواجهات قوية تشمل باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد وريال مدريد ضد إنتر ميلان.

ويتعين على ليفربول بطل انجلترا مواجهة أياكس أمستردام وأتلانتا غزير الأهداف.

وعادة كانت تجرى مراسم القرعة في حفل مبهر في قاعة تطل على البحر في موناكو لكنها أقيمت هذه المرة في استوديو تلفزيوني في جنيف بسبب جائحة كوفيد-19.

وبسبب الانطلاقة المتأخرة للموسم بعد تعطل الموسم الماضي نتيجة الوباء ستقام المباريات بين 19 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول أي أقل بشهر من الفترة المعتادة.

وبعد وقت قصير من القرعة أعلن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عن السماح للجماهير بحضور المباريات بحد أقصى 30 في المئة من سعة الاستاد وإذا سمحت السلطات المحلية بذلك.

ووقع برشلونة ويوفنتوس اللذان، طرفا نهائي نسخة 2015، في المجموعة السابعة بجانب دينامو كييف وفرنسفاروش المجري الذي يعود لدور المجموعات بعد غياب 25 عاما.

ولم يتواجه رونالدو (35 عاما) وميسي (33 عاما)، أفضل هدافين في تاريخ دوري الأبطال برصيد 130 و115 هدفاً على الترتيب، منذ رحل اللاعب البرتغالي عن ريال مدريد لينتقل إلى يوفنتوس في نهاية 2017-2018.

والتقى اللاعبان خمس مرات في دوري الأبطال آخرها في 2011 حين فاز برشلونة 3-1 على ريال بمجموع الأهداف في الدور قبل النهائي. وقال بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس "ستكون مواجهة هائلة مع برشلونة ومباراة مثيرة لأنها تسمح لأفضل لاعبين في العالم رونالدو وميسي باللعب وجها لوجه".



بداية صعبة

وستكون البداية صعبة على مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو الذي تولى القيادة في أغسطس آب الماضي رغم عدم تحليه بخبرة تدريبية سابقة.

وكان بايرن أول فريق اختير بالقرعة التي سحبها ديدييه دروجبا نجم تشيلسي وساحل العاج السابق حيث وقع في مجموعة تضم سالزبورج ولوكوموتيف موسكو بجانب أتليتيكو.

ويلعب باريس سان جيرمان، وصيف بطل النسخة الماضية، ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة مستعيداً ذكريات خروجه قبل عامين بعد أن انتفض الفريق الانجليزي خارج أرضه عقب خسارته 2-صفر ذهاباً.

وتكتمل المجموعة الصعبة بوجود رازن بال شبورت لايبزيج الألماني واسطنبول باشاك شهير وهو من الفرق المستجدة بدور المجموعات مع رين وميتيلاند وكراسنودار الروسي.

وتضم المجموعة الرابعة ليفربول وأياكس، وفاز الاثنان باللقب عشر مرات سوياً، وأتلانتا الذي وصل لدور الثمانية في مشاركته الأولى الموسم الماضي وميتيلاند الدنمركي.

ويلتقي ريال مدريد البطل 13 مرة مع إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي وشاختار دونيتسك وبروسيا مونشنجلادباخ بالمجموعة الثانية.

وفاز إنتر 5-صفر على شاختار في قبل نهائي الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وستكون الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الخامسة وتضم بطل الدوري الأوروبي اشبيلية وتشيلسي وكراسنودار ورين.

لكنها قد تحمل ذكريات سيئة لمدرب اشبيلية يولن لوبتيجي الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا في معسكر في كراسنودار قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2018.

كما لا يمكن توقع نتائج المجموعة السادسة وتشمل زينيت سان بطرسبرج وبروسيا دورتموند ولاتسيو وكلوب بروج.

وسيكون مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً لتصدر المجموعة الثالثة بينما سيتنافس بورتو وأولمبياكوس وأولمبيك مرسيليا على المركز الثاني على الأرجح.

