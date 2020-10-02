وزير اسرائيلي يستقيل ويعلّق: لن استمر بحكومة ليس لديها ادنى ثقة برئيسها

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي، أساف زامير، الجمعة، تقديم استقالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة على لسان وزير السياحة الإسرائيلية: "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي نتنياهو رئيسا للوزراء".
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه يرفض بقاء نتنياهو على رأس سدة الحكم في البلاد، مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكانه المكوث في حكومة ليس لديها أدنى قدر من الثقة في رئيسها.
وأكد أساف زامير أن أزمة أو جائحة كورونا ليست في اهتمام نتنياهو، وإنما قضاياه الشخصية والقانونية هي التي تحتل رأس أولوياته، فيما تحتل أزمة كورونا مرتبة دنيا في أجندة رئيس الوزراء.
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