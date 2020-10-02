بعد إصابة ترامب.. أين يتجه السباق الرئاسي؟

نفاذ الوقت
وقال الصحيفة إن الشيء الوحيد الذي سيؤثر على ترامب حتماً بسبب إصابته بكورونا.. هو الوقت، بينما بايدن يستعد للخروج والتحدث إلى أنصاره واستكمال مخطط حملته الانتخابية كما كان مخططاً.
وإلى جانب ذلك، كان من المقرر أن تتم المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن في غضون أيام، إلا أن الغموض يحوم حول ما إذا كانت ستؤجل أو ستلغى وهطا بالطبع سيؤثر على استطلاعات الرأي.
تقول الصحيفة: "وفقاً لموقع توقعات الانتخابات FiveThirtyEight، فإن ترامب في وضع حرج. يشير النموذج إلى أن بايدن لديه فرصة بنسبة 80% للفوز بالنظر إلى موقعه في استطلاعات الرأي والوقت المتبقي على مدار الساعة".
احتمالات
وعلى الرغم من تقدم بايدن الكبير، يقول التقرير، "فإن فوزه لا يزال بعيداً عن التوقعات، لأن الكثير يمكن أن يحدث في غضون شهر. ومع مرور الوقت، ما لم تتحسن استطلاعات ترامب، ستزداد احتمالية فوز بايدن لمجرد أن الوقت المتاح لترامب لإجراء تحول في الموقف بدأ يتلاشى. وإذا ظل الاقتراع على حاله، فإن مجرد حقيقة أن السباق ثابت، سيقلل من فرصته في الفوز، وبالتالي سيهزم".
تراجع ترامب بنحو 7 نقاط في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، وهو متراجع 4 نقاط في أريزونا، ونقطتان في فلوريدا، ونقطة واحدة في ولاية كارولينا الشمالية. وبشكل عام، انخفضت شعبية ترامب بمقدار 8 نقاط على مستوى البلاد. ويمكن أن يعود من ذلك إذا كان لديه وقتاً كافياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إلا أن ذلك يبدو صعباً بعد إصابته بكورونا.
مخاوف
قبل إعلان إصابته، كان بإمكانه تحقيق الكثير من خلال الحملات الشخصية. يمكنه إعادة السيطرة على ما بدر منه خلال المناظرة الأولى حيث تحدث بعدوانية حول رواية الانتخابات الأولى، والضرائب، ووباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 200 ألف أمريكي.
كان من الممكن أن يعود في المناظرة الرئاسية الثانية، وأن يصحح مساره على التلفزيون الوطني من أدائه السابق، لكن الآن.. هذه الخيارات محدودة.
وفي حين أنه من المحتمل أن يكون معدياً بمرض مميت، سيقتصر عمل ترامب إجراء مكالمات أو الظهور من مكان حجره في البيت الأبيض، بينما يكون منافسه قادراً على الخروج وقضاء ما يلزم لحملته.
غموض
تجري الانتخابات الآن، وكان الوقت ينفد حتى قبل إعلان نتائج اختبار ترامب الإيجابية، فأكتوبر (تشرين الأول) هو الوقت الذي يوجه فيه المرشحون نداءاتهم النهائية للشعب الأمريكي. وقد صوت بالفعل ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص.
أمام ترامب 32 يوماً حتى يوم الانتخابات للتغلب على عجزه في الاقتراع، وحتى ذلك الحين، فإن طريق النصر محفوف بالصعوبات، ويتطلب تحولاً جذرياً في اتجاه السباق. لكن تشخيصه بالمرض، يعرض كل ذلك للخطر. حيث أنه لمدة عشرة إلى أربعة عشر يوماً كحد أدنى، سيظل ترامب محبوساً في المنزل، بعيداً عن الناخبين، بعيداً عن أنصاره، فما هو مصير حملته الانتخابية؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.