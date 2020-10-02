بالصور.. هل نقلت الفتاة هيكس كورونا لترامب؟

قال خبير صحة أمريكي إن هوب هيكس مستشارة الرئيس دونالد ترامب، التي جاءت نتائجها إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، على الأرجح كانت تحمل العدوى لنحو ثلاثة أيام، وربما كانت ناقل للعدوى عندما سافرت مع الرئيس وغيره من المسؤولين لحضور المناظرة في أوهايو.

وأضاف الدكتور جوناثان راينر، المحلل الطبي بشبكة "سي إن إن" الأمريكية وأخصائي القلب بالمركز الطبي التابع لجامعة جورج واشنطن، أن هيكس على الأرجح كانت مصابة بالعدوى منذ يوم الإثنين، لكن بدون أن تظهر عليها الأعراض حتى يوم الأربعاء، وكانت على تواصل مباشر مع العديد من موظفي البيت الأبيض.





سافرت هيكس عدة مرات برفقة الرئيس الأمريكي مؤخرًا، تضمنت مناظرة كليفلاند، الثلاثاء، وشوهدت أثناء صعودها على متن الطائرة الرئاسية "مارين ون"، إلى جانب مساعدي ترامب المقربين، ولم يكن يرتدي أي منهم كمامات.





وأكد راينر أن "كل شخص على متن تلك الطائرة تعرض للفيروس، نعلم ذلك بوضوح، قائلًا: "من المحتمل أن تكون أكثر نقلًا للعدوى في اليوم الذي تظهر فيه الأعراض، ولكن قد تكون ناقلًا لها أيضًا قبل ذلك بما يصل لـ48 ساعة، وهو ما سيشمل بالتأكيد ليلة المناظرة."

وبالفعل، أكدت شبكة "سي إن إن" ظهور الأعراض على هيكس مساء الأربعاء.

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وقال راينر أن جميع من سافروا مع الرئيس هذا الأسبوع يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يومًا.





وتنص المبادئ التوجيهية للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على ضرورة الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا بعد آخر تعرض معروف لشخص نتائجه إيجابية لفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لأن فترة حضانة الفيروس الجديد قد تصل إلى أسبوعين.

ومن جانبه، تكهن ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن هيكس ربما التقطت الفيروس أثناء تعاملاها مع أحد المؤيدين.

وقال مصدر مقرب من هيكس لشبكة "سي إن إن" أنه تشعر بأعراض المرض، وعادت إلى واشنطن، فيما أضاف آخر مطلع على حالتها أنها تشعر بالألم وحالتها سيئة.

وعند سؤاله عن مدى التواصل بين هيكس وترامب، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير خلال بيان، إن الرئيس يتعامل مع مسألة صحته وسلامته فضلًا عن جميع العاملين معه والشعب الأمريكي بمنتهى الجدية.

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي داخل البيت الأبيض.

يأتي هذا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المحتدمة والتي يخيم عليها جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف في أمريكا.