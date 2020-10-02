مليشيات السراج تشعل طرابلس.. والأهالي يستغيثون

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ مساء أمس الخميس، اشتباكات عنيفة ومتقطعة بالمدفعية الثقيلة بين المليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والتي تدور بينها صراعات مسلحة على مناطق النفوذ.

وقال شهود عيان إن مليشيات الزنتان استهدفت معسكر 7 أبريل الذي تتخذه مليشيات الزاوية مقرا لها بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في المقابل، فيما أعلنت مليشيات مدينة الزاوية النفير العام، وأخرجت رتلا مصفحا من مواقعها بالزاوية باتجاه طرابلس.

وأفاد شهود العيان بأن عددا كبيرا من سكان وسط طرابلس من المدنيين محتجزون داخل منازلهم، وتتواصل استغاثاتهم لإنقاذهم من الاشتباكات الدائرة بالمنطقة بالأسلحة الثقيلة بين المليشيات.

وأصيب عدد من المدنيين داخل بيوتهم، وتضررت بعض البيوت من الأعيرة النارية وتحطمت نوافذها مع انقطاع الكهرباء.



وتعليقا على الاشتباكات قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن "المليشيات المسلحة في طرابلس لا تتبع مؤسسة واحدة، وهذا على خلاف ما يظهره الإخوان، فكل مليشيا تناصر الجهة أو القبائل التابعة لها".

وأوضح المحجوب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه في حالة تضارب مصالح المليشيات التي تنتمي لقبائل ومناطق مختلفة تبدأ في التناحر والتقاتل فيما بينها.

وأشار إلى أن المليشيات لا تتمتع بالمسؤولية، فبمجرد مقتل أحد أفرادها نتيجة جريمة أو تعدّ ينتج عنها قتال مباشر يستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، ما يؤدي إلى مقتل المدنيين جراء القذائف التي تتساقط على البيوت بشكل عشوائي.



مواطنون تحت النار

من جانبه، قال عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، إن المدنيين في طرابلس يعيشون حالة تشظي بسبب اشباكات المليشيات وتناحرها فيما بينها.

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ووصف الحر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، النظام الأمني بالعاصمة طرابلس وما جاورها بـ"الهش"، مؤكدا تواصل انتهاك قوانين حقوق الإنسان وتعرض المدنيين للاضطهاد، والاعتقال والتصفية الجسدية على أسس الانتماءات القبلية والولاء السياسي.

وأكد أن المنظومة الصحية منهارة، مؤكدا أن الوضع الصحي ازداد سوءا بعد غلق الحدود والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وتقع العاصمة الليبية طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية، إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وعدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لمدن مصراتة والزاوية، علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم السراج.

صراعات النفوذ

ويتنازع النفوذ في غرب ليبيا فريقان تابعان لتنظيم الإخوان الإرهابي ويمثلان تيارين بقيادة فايز السراج من جانب ووزير داخليته فتحي باشأغا من جانب آخر يتنافسان فيما بينهما على مناطق النفوذ، ويجمعهما هدف السطو على مقدرات البلاد.

ويمثل التيار الأول محمد صوان المنتمي إلى حزب "العدالة والبناء" الذراع السياسية للتنظيم الإرهابي، وخالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة ومجموعة إخوان بريطانيا محمد الثابت عبدالملك والأمين بلحاج وبشير الكبتي وصلاح الشلوي ونزار كعوان وآخرون وواجهتهما فايز السراج ومحمد سيالة وزير خارجيته.

ويمثل الجناح المسلح لهذا التيار مليشيا ثوار طرابلس ومليشيا غنيوة الكيكلي وتعرف باسم الأمن المركزي وقوة التدخل المشتركة ومليشيا البقرة، وعدد من السرايا الصغيرة وتعداد عناصرها مجتمعة حوالي 6 آلاف عنصر.

أما التيار الثاني للتنظيم الإرهابي فهو ما يعرف بتيار المفتي الغرياني، وهو تيار يقترب فكر قياداته من فكر القاعدة وتنظيم داعش، ويتزعمه علي الصلابي ونوري أبوسهمين رئيس المؤتمر العام السابق، والصديق الكبير رئيس البنك المركزي، ومصطفى صنع الله مسؤول مؤسسة النفط وفتحي باشا أغا وزير داخلية ما تسمى حكومة الوفاق.

ويمثل الجناح المسلح لهذا التيار لواء النواصي وقوات الردع الخاصة بقيادة الإرهابي عبدالرؤوف كاره من طرابلس، علاوة على مليشيات مصراتة، وفي مقدمتها لواء حلبوص ومليشيا الصمود بقيادة الإرهابي صلاح بادي، ومليشيا المحجوب ومليشيا الفاروق ومليشيا باب تاجوراء ومليشيا غرفة الثوار بالزاوية بقيادة الإرهابي شعبان هدية.

ويتحالف مع هذا التيار عبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف أميرا الجماعة الليبية المقاتلة السابقين، وهناك تفوق عددي ونوعي في هذا التيار الموالي لفتحي باشا أغا، حيث ارتفع أعداد عناصر هذه المليشيات ليتخطى 9 آلاف عنصر، إضافة إلى تفوق في التسليح ووجود طائرات حربية تحت سلطته.

وخصت تركيا وقطر هذا التيار بالدعم الكامل لضمان تفوقه على الآخر الذي يمثله السراج، والذي تستخدمه فقط كغطاء سياسي تمرران من خلاله تنظيماتهما الإرهابية المعروفة والمرفوضة دوليا، لكنها ساهمت في الدفع للاعتراف الدولي به لتحقق توسعا وسطوة داخل ليبيا والمنطقة.