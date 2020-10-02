البيت الأبيض: ترامب "ليس عاجزا" و"بنس" غير مصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليس عاجزا" عن أداء مهامه.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز" للأنباء، إن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما بعضا "زيادة في الحرص".

أوضح أن الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس سيعملان من مقرين منفصلين بعد ساعات من إعلان ترامب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 وخضوعه للحجر الصحي.

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وتابع المتحدث ديفين أومالي على تويتر: "هذا الصباح جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية، نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس.

وأضاف أن الرئيس قام بإلغاء مهرجان انتخابي في ولاية فلوريدا.