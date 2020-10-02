شكرا لقرائتكم خبر عن إخواني سابق يؤكد قيادة دول معادية الجماعة الإرهابية لارتكاب جرائمها بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخواني السابق، إن خلايا الإخوان الإرهابية هى ميلشيا عسكرية شبه نظامية تابعة لتنظيم إرهابى تموله و تديره قوى دولية وإقليمية معادية، مؤكدا أن وجود مثل هذه التنظيمات و تحركها داخل الأراضي المصرية يتجاوز أثره حدود الإخلال بالأمن الداخلي، ليشكل بذاته عدوانا خارجيا على الدولة المصرية. وأثر ذلك أن كافة مؤسسات الدولة المنوط بها التصدي لأى عدوان خارجي ستتشارك جميعها مهمة حماية السيادة الوطنية لمصر وأمنها القومى .

وقال عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" إن مصر العظمى التى تحمى الأمن القومى العربى من المحيط إلى الخليج، ويقف جيشها الباسل فى مفرق الشرق حارسا أمينا على ثروات و مقدرات كافة دول منطقتنا العربية بل و دول حوض المتوسط كذلك - إنها لقادرة بإذن الله على حماية سيادتها الوطنية و أمنها القومى و ثروات و مقدرات شعبها العظيم من كل معتد أثيم.