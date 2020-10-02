شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بالمشروعات المنفذة بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة الأمم المتحدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة، وذلك ضمن احتفالاتها بأول يوم عالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء والذي يحين موعده في التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام .

واستعرضت المنظمة من خلال حسابها الرسمي على موقع "انستاجرام" مشروع تجفيف الطماطم الذي يتم تنفيذه في منطقة النوبارية بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة ووزارتي التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، والذي يهدف لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي .

وأوضحت المنظمة أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 1.3 مليار طن من الغذاء يتم إهداره عالميًا كل عام، ونحو واحد من بين تسعة من سكان العالم ينام جائحًا كل ليلة، مؤكدة أنه للوصول لعالم بلا جوع يحب أن يكون الجميع جزء من حملة وقف الفاقد والمهدر من الغذاء.

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ويشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن نحو 14% من الغذاء العالمي يتم إهداره في مرحلتي الحصاد وعروض التجزئة، كما أن نسبة كبيرة من الغذاء تفقد في مستويات الاستهلاك المختلفة، وعلى مستوى الفواكه والخضراوت تصل نسبة الفاقد عالميًا لنحو 20%.

بالإضافة إلى ذلك فإن 250 كليو متر مكعب من موارد المياه السطحية والجوفية تستخدم في إنتاج الغذاء الذي ينتهي به الأمر مفقودًا أو مهدرًا وتلك النسبة تمثل تقريبًا 6% من إجمالي المياه المستخرجة .

وتسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة في مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، من خلال دعم صغار المزارعين وتنمية سلاسل القيمة، وإمداد المزارعين بالأدوات الحديثة والتوعية اللازمة.