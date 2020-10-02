شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل يشارك باحتفالية نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجلس القبائل والعائلات المصرية، في احتفالية المواطنين، بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر.
وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القبائل يشارك باحتفالية نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى مدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.