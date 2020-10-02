شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل يشارك باحتفالية نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجلس القبائل والعائلات المصرية، في احتفالية المواطنين، بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر.

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

Advertisements

وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.