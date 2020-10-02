شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الآلاف بمدينة نصر لإحياء ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر توافد حشود ضخمة من آلاف المواطنين المصريين من مختلف الفئات العمرية من مختلف المحافظات للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة واستعادة روح الانتصارات ودعم الدولة المصرية ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب والمخاطر التي تحيط بها.

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة، وذلك بناءً على دعوة عدد من الأحزاب السياسية لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة، كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

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