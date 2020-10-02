أول تصريح علني لرئيس استخبارات بريطانيا على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

أضحى ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية الجديد"M16" أول شخصية استخباراتية بريطانية تستخدم تويتر.

و أكد مور مع تسلم منصبه الجديد، أنه سيستمر في استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، قائلا انه ليس متأكدا من عدد المرات التي سيغرد فيها لكنه سيلتزم بحدود معينة لكل ما يقوله بسبب طبيعة عمله وواجباته الاستخباراتية .

تولى مور رئاسة جهاز المخابرات السرية يوم أمس من السير أليكس يونغر ، الذي كان رئيسًا منذ نوفمبر 2014.

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و يحظى مور باحترام كبير داخل الأوساط الاستخباراتية في برييانيا و ووصف يونغر"مور"بالضابط البارع .

و كان جهاز ز التنصت البريطاني السري انضم إلى موقع تويتر رسميا في 2016 ليخرج إلى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها "مرحبا أيها العالم".

وأصبح جهاز التنصت المعروف باسم "مقر الاتصالات الحكومي" أول جهاز استخبارات بريطاني ينضم إلى هذا الموقع للتواصل الاجتماعي بعد أن كان يفضل تجنب الأضواء.