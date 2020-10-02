بيلاروسيا تستدعي سفيريها من بولندا وليتوانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيريها من بولندا وليتوانيا، كما أوصت الدولتين الجارتين بتقليص عدد موظفي سفارتيهما في العاصمة البيلاروسية مينسك، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، أناتولي غلاز، مينسك قررت استدعاء سفيريها لدى بولندا وليتوانيا يوم 5 أكتوبر لـ"إجراء مشاورات" معهما، مشيرا إلى أن بلاده تقترح على هذين البلدين "اتخاذ خطوة مماثلة".

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وأضاف غلاز أن الخارجية البيلاروسية استدعت الجمعة سفيري بولندا وليتوانيا لدى مينسك "نظرا للأنشطة المضرة على الإطلاق من قبل البلدين المذكورين".

واقترحت الخارجية البيلاروسية عليهما تقليص عدد موظفي سفارتي بولندا وليتوانيا في مينسك، من 50 إلى 18 في البعثة الدبلوماسية البولندية ومن 25 إلى 14 في البعثة الدبلوماسية الليتوانية.

وشدد غلاز على أن بلاده كانت "مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب الدور المضر بشكل خاص الذي قررت أداءه قيادتا بولندا وليتوانيا تجاه بيلاروس"، وذلك على خلفية دعمهما لموجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس.