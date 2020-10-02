أسعار العملات الأجنبية ترتفع مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري. وزاد سعر اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.40 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع. Advertisements وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 20.13 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع مقابل 19.92 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع. وزاد سعر الدولار الكندي ليسجل أمس الخميس 11.78 جنيه للشراء و11.90 جنيه للبيع مقابل 11.70 جنيه للشراء و11.82 جنيه للبيع. وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 14.85 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع مقابل 14.88 جنيه للشراء و15.02 جنيه للبيع.

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