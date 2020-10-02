ميركل متفائلة بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها إزاء التوصل لاتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، رغم كل الصعوبات في المفاوضات.

وقالت ميركل اليوم الجمعة عقب اختتام القمة الأوروبية في بروكسل إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، وأضافت: "طالما أن المفاوضات جارية، فأنا متفائلة - لكن بالطبع لا يمكنني التحدث عن انفراجة.. الأمر سيتحدد خلال الايام القليلة القادمة".

ووصفت ميركل انتهاك بريطانيا لمعاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر "مرير"، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى دخول المفاوضات في المرحلة الحاسمة، وقالت: "نحن نتعامل في ذلك بشكل بناء".

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ويصادف اليوم الجمعة نهاية الجولة التاسعة، والأخيرة في الوقت نفسه، من المفاوضات بشأن خطط اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، وأيضا بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وبدأت هذه المفاوضات في نهاية يناير الماضي عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام، وستخرج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. ويهدد عدم التوصل لاتفاق بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.