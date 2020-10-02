"خبطوا عربيتي وضربوني".. طبنجة مقاول تنهي مشاجرة بقتيل ومصاب في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة القبض على مقاول لاتهامه بقتل شخص وإصابة وآخر بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة شخص ومصاب.

وشكل العميد طارق حمزة فريق بحث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، للوقوف عقب ملابسات الواقعة.

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جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين مقاول واثنين آخرين أحدثت تلفيات في سيارته المتوقفة أمام منزله، تطورت إلى مشاجرة.

وبينت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أن المقاول أشهر سلاحه "طبنجة مرخصة" وأطلق النار على الطرف التاني، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة آخر كل منهما بطلقة في الجسم.

في أقل من ساعة، تمكنت مأمورية بمشاركة المقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبرر فعلته "خبطوا عربيتي وضربوني".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.