تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط مسجل يُدير شبكة للأعمال المنافية للآداب مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، مسجل خطر وسيدتان بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت بمصر القديمة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة- له معلومات جنائية) وبصحبته سيدتان ( زوجته – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام – لها معلومات جنائية ، إحدى السيدات "بدون عمل" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس – لها معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما (3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الآثم).

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال زوجته وعدد من السيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضاف بأنه قد أنشأ الصفحة لذات الغرض، كما أقرتا المتهمتان باعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ يتقاسمونها فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.