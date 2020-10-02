ترامب وزوجته يُصابان بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا وأنهما بفترة الحجر الصحي.
وأعلن ترامب، البالغ من العمر 73 عاما وهي الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمرض، إصابته في تغريدة على "تويتر" قال فيها "سنعبر هذه المرحلة سويا".
وجاءت إصابة ترامب وزوجته بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه، بالفيروس.
وتعد هيكس، مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاما، أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب بالفيروس.
وكانت قد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
(بي بي سي)
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