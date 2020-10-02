حزب البديل الألماني يقيل عضوًا طالب بحرق المهاجرين بالغاز

قالت وسائل إعلام ألمانية إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرّف أقال المتحدث السابق بإسمه بعد ظهور فيديو يطالب فيه بحرق المهاجرين بالغاز.

وأذاعت قناة "بروزيبن" الألمانية الفيديو الذي صورته مناصرة سابقة للحزب خلال لقاء لها مع العضو المقال، كريستيان لويت، وقال فيه إن قتل المهاجرين لا يشكل له أي مشكلة.. وأشار "لويت" خلال الفيديو إلى قدرة الحزب على إستغلال تصاعد مشاعر العداوة تجاه المهاجرين وتحقيق مكاسب سياسية، قبل أن يضيف "بعد ذلك يمكننا إطلاق النار عليهم جميعا..هذه ليست مشكلة على الإطلاق، أو (تعريضهم) للغاز، أو أي شيء تريدينه، لا يهمني!"

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وقالت القناة إنها حصلت على الفيديو من مصورته التي قررت ترك اليمين الألماني وإنقلبت على سياساته منذ عدة أشهر، بينما لم يؤكد الحزب خبر إقالة لويت حتى الآن".

يورونيوز