قالت وسائل إعلام ألمانية إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرّف أقال المتحدث السابق بإسمه بعد ظهور فيديو يطالب فيه بحرق المهاجرين بالغاز.
وأذاعت قناة "بروزيبن" الألمانية الفيديو الذي صورته مناصرة سابقة للحزب خلال لقاء لها مع العضو المقال، كريستيان لويت، وقال فيه إن قتل المهاجرين لا يشكل له أي مشكلة.. وأشار "لويت" خلال الفيديو إلى قدرة الحزب على إستغلال تصاعد مشاعر العداوة تجاه المهاجرين وتحقيق مكاسب سياسية، قبل أن يضيف "بعد ذلك يمكننا إطلاق النار عليهم جميعا..هذه ليست مشكلة على الإطلاق، أو (تعريضهم) للغاز، أو أي شيء تريدينه، لا يهمني!"
وقالت القناة إنها حصلت على الفيديو من مصورته التي قررت ترك اليمين الألماني وإنقلبت على سياساته منذ عدة أشهر، بينما لم يؤكد الحزب خبر إقالة لويت حتى الآن".
يورونيوز
كانت هذه تفاصيل خبر حزب البديل الألماني يقيل عضوًا طالب بحرق المهاجرين بالغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.