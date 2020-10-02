545 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن "القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم، بإجمالي 116 حالة، تلاها قطاعغزة بمجموع 109 إصابات، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية".
وأضافت، أنه "تم تسجيل 3 وفيات، الأولى لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، والثانية لمواطنة 78 عاما من يطا، وثالثة لمواطن
وأوضحت، أن "هناك 53 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس الماضي، بلغ 51607 حالات، تماثلت منها 42544 حالة للشفاء، فيما بلغت أعداد الوفيات 379 حالة.
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