ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا.. وميركل تعرب عن قلقها

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بواقع أكثر من ألفين إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، ووفاة أكثر من 10 مصابين.وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في بروكسل، عن قلقها إزاء بيانات إصابات فيروس كورونا المستجد، قائلة أن أسوأ أشهر في الجائحة لم تأت بعد.

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وتابعت، قائلة: "الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة، الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد"، وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا ستخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية "كوفاكس" الدولية.