أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، أن عجز الميزان التجاري التركي في شهر سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 192.7% على أساس سنوي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. ووفقا للبيانات الوزارة فقد صعد العجز الشهر الماضي إلى 4.88 مليار دولار. وكشفت البيانات أن الواردات زادت بـ23.32% إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ4.84% إلى 16.01 مليار دولار. Advertisements يذكر أن أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي انتقدت قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض. وقال أعضاء الجمعية الطبية التركية وحزب الشعب الجمهوري إن السياسة، التي اعترف بها وزير الصحة في وقت متأخر أمس الأربعاء، تخفي الحجم الحقيقي لتفشي الوباء وتستهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة التركية على وشك الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.