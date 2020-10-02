لارتفاع عدد المصابين.. تونس تشيد مستشفيات جديدة

شيدت وزارة الصحة التونسية مستشفيات ميدانية في عدد من الولايات بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
ومنزل النور، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات في هذه المناطق.
نقلت قناة "نسمة"، مساء اليوم الجمعة، عن وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، خلال الجلسة العامة، اليوم، أنه سيتم تركيز مستشفيات ميدانية بكل من بن عروس وتطاوين والمنستير
وأضاف المهدي أنّه تمّ اتخاذ قرار باستغلال المستشفى الجديد بولاية صفاقس كمركز وطني لعلاج مرضى كورونا، بطاقة استيعاب 250 سرير أوكسجين و20 سرير إنعاش، مع إعادة توظيف
وأوضح وزير الصحة التونسي أن بلاده ستتوجه لفرض الحجر الصحي، مضيفا: "سنعمل على اتخاذ كل الإجراءات الحازمة بما فيها التوجه إلى فرض حجر صحي على جهات محدودة تشهد انتشارًا سريعا للعدوى الأفقية".
ودعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية مع ضرورة إجراء التلقيح ضد النزلة الموسمية في ظل توفير وزارة الصحة اللقاح على المستوى الوطني.
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