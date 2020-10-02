إثر حادث سير.. سوريا تشيع ضابط أمني كبير ومدير مكتبه

توفي رئيس فرع الأمن السياسي في الحسكة أمجد النظامي ومدير مكتبه فجر اليوم الجمعة.
حيث ذكرت صفحات محلية، توصف بالموالية، بينها إحدى صفحات حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في البلاد، أن النظامي ومدير مكتبه ميرزا عجيب توفياإثر حادث سير على طريق دمشق ـ حمص.
بينما ذكرت صفحة الإعلام الإلكتروني في الحسكة منذ قليل أن مدينة السلمية شيعت الفقيدين بموكب رسمي وشعبي، وفقًا لما نشره
بينما ذكرت صفحات توصف بالمعارضة أن العميد النظامي الذي ينحدر من مدينة السلمية وسط سوريا، ومرافقه قضيا بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهما.
ولم يصدر تصريح رسمي حول ملابسات الوفاة، إذ جرت العادة في سوريا ألا يتم التطرق بشكل رسمي إلى أخبار شخصيات كتلك خاصة الأمنية منها.
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