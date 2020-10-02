الكويت: 3 حالات وفاة و411 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 411 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 106087 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 615 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع

97 حالة في منطقة حولي الصحية و95 في الاحمدي و80 في الجهراء و74 في العاصمة و65 في الفروانية.



وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 137 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7574 حالة.

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وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 2612 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 753775 فحصاً.



وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 701 إصابة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 97898 حالة.

