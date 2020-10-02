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مساعدات إنسانية طارئة لسكان قره باغ

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خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية طارئة للسكان المتضررين من الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة قره باغ، حسب ما أعلنه المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارجيتش، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

 

وقال المفوض الأوروبي في تغريدة على "تويتر": "في علاقة بالأعمال القتالية في منطقة الصراع في ناغورني كاراباخ (قره باغ)، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية طارئة لجميع السكان المدنيين على جانبي خط التماس".

 

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هذا وقد دعت دول الاتحاد الأوروبي أطراف الصراع في إقليم قره باغ إلى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية للنزاع.

 

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك عنيفة منذ 27 سبتمبر المنقضي، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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