تأثير إصابة ترمب بكورونا على الانتخابات الأمريكية

وأوضح شون كونلي طبيب ترمب "كلاهما بخير في الوقت الراهن ويعتزمان البقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي" وأضاف أن ترمب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" من المكتب البيضوي.
وقد تسببت إدارة ترمب للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 207 آلاف شخص في الولايات المتحدة، بتوجيه انتقادات شديدة له من جانب خصومه والعلماء وبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين.
ويتّهم ترمب بإرسال رسائل متناقضة ومربكة وكذلك بعدم اكتراثه للدمار الذي أحدثه هذا الفيروس، سواء لناحية الخسائر البشرية أو الاقتصادية.
إلغاء تجمع انتخابي في فلوريدا
وبعد وقت قصير من تغريدة الرئيس عن نتيجة اختباره، أعلن البيت الأبيض إلغاء رحلة إلى فلوريدا كان من المقرر أن يقوم بها الجمعة لحضور تجمع انتخابي قبل انتخابات 3 نوفمبر. ويقتصر برنامج عمله على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول "دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19". وقبل ساعات قليلة، أعلن ترمب أن مستشارته المقربة هوب هيكس مصابة بفيروس كورونا. وكانت هيكس في طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن. كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي. وقال ترمب "إنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا الى انه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الاولى".
وأشار إلى أن مستشارته ربما أصيبت بالفيروس من خلال الاتصال بالجنود أو مسؤولي إنفاذ القانون.
وتابع "وجودك بين عناصر من الجيش أو الشرطة صعب جدا إذ يتهافتون عليك لتقبيلك لأننا قمنا بعمل جيد لهم حقا. ... إنها تعلم أن في الأمر مخاطر، لكنها شابة". ومن جهته، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو الجمعة، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية وقال للصحافيين الذين رافقوه إلى دوبروفنيك في كرواتيا وهي المحطة الأخيرة في جولة أوروبية صغيرة "شعوري رائع".
دائرة المقربين
يخضع المتعاونون الذين يعملون في "الجناح الغربي" للاختبار يوميا مثل الصحافيين الذين يذهبون إلى هناك أو يسافرون مع الرئيس. وانضمت هوب هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل العام 2016، وهي جزء من دائرة المقربين له.
وبعدما شغلت منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، تركت منصبها للانضمام إلى مجموعة "فوكس" التي تشمل قناة فوكس نيوز الاخبارية قبل أن تعود إلى مقر الرئاسة. ولم تكن هذه العارضة السابقة التي عملت مع إيفانكا ترمب في نيويورك، تظهر كثيرا في وسائل الإعلام لكنها كانت مؤثرة جدا في الكواليس وكان يأخذ برأيها كما أنه لم يبد أي تحفظ تجاهها.
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