حريق مهول في إحدى المحلات الأكلات السريعة بأكادير..إصابات وخسائر مادية

اهتز، حي الداخلة بمدينة أكادير، اليوم الجمعة، على وقع حريق مهول، بإحدى محالات للأكلات السريعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، أنه يرجح أن يكون أسباب الحريق تماس كهربائي مفاجئ.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أن الحريق تسبب في خسائر مادية هامة بالمحل التجاري المذكور وبعض الشقق المجاورة.

كما تسبب في إصابة حارس الأمن الذي نقل نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، انتقلت إلى عين المكان، كما تم فتح تحقيق من طرف الامن لمعرفة اسباب وملابسات الحريق.