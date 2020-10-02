شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله الحجر.. هل يسلم ترامب السلطة مؤقتاً لنائبه؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وإنه سيدخل الحجر الصحي لبدء عملية التعافي على الفور.
بموجب الفقرة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي أُقر في عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963، يمكن لترامب أن يعلن كتابة عن عجزه عن أداء واجباته.
وسيصبح بنس عندئذ قائما بأعمال الرئيس، رغم بقاء ترامب في منصبه. وسيستعيد الرئيس صلاحياته بالإعلان كتابةً عن أنه مستعد للاضطلاع مجددا بمهامه.
كما تحدد الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين مسارا لتجريد الرئيس من السلطة، وذلك على سبيل المثال إذا رأت حكومته أنه أصبح عاجزا عن أداء مهامه. لكن لم يسبق تفعيل هذا الإجراء من قبل.
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