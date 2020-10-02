ومن المفيد شرب كوب إلى كوبين من الخلاصة يومياً من اجل الحد من ظهور الوبر على مناطق الوجه المختلفة.
كذلك من الممكن الاعتماد في هذا السياق على خلطة تحتوي على ملعقة طعام من جريش الشوفان، ملعقتي طعام من العسل وملعقتي طعام من عصير الليمون.
تخلط المكونات جيداً ويتم فرك أماكن نمو الشعر بالمزيج ثم تركه عليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة من المفيد تطبيقها مرة أو مرتين أسبوعياً علماً أنها تساعد على تخليص البشرة من بعض المشاكل مثل التهيج والاحمرار والحكاك.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه المكونات المنزلية تخلّصك من الشعر الزائد في الوجه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.