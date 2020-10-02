شكرا لقرائتكم بايدن يتمنى الشفاء لمنافسه.. ويؤكد "لست مصاباً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل ساعات عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، أعرب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، الجمعة، عن تمنيه لهما الشفاء العاجل.

كما أكد أنه أجرى اختباراً للوباء، وقد أثبتت النتيجة أنه غير مصاب.

وكان بايدن التقى بترمب يوم الثلاثاء، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، التي اتسمت بالحدة وتوجيه الاتهامات والإهانات الشخصية من قبل الطرفين، لذا أضحى المرشح الديمقراطي ضمن دائرة الخطر من احتمال انتقال العدوى إليه من منافسه الجمهوري المصاب.

وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي، أكد في وقت سابق اليوم أن الرئيس الأميركي وزوجته بصحة جيدة، لافتاً إلى أنه سيواصل عمله وأداء واجباته دون انقطاع خلال خضوعه للحجر الصحي إثر ثبوت إصابتهما بالفيروس، كما شدد مسؤول أميركي كبير على أن ترمب بحال جيدة وليس عاجزا عن أداء مهامه، مضيفا أنه سيعمل من مقر إقامته.

أتى ذلك بعد مخاوف من وصول الفيروس إلى مسؤولين آخرين من المقربين لترمب في الإدارة الأميركية، من بينهم مستشاره مايك بانس ومايك بومبيو، وغيرهما من الذين خالطوا الرئيس.

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إلا أن بومبيو وبنس أعلنا لاحقا أنهما أجريا فحص كورونا، وقد أتت النتيجة سلبية.

ميلانيا وترمب

تتبع المخالطين

يشار إلى أن الإعلان عن إصابة ترمب، طرح العديد من التساؤلات حول مصير المناظرة الثانية المرتقبة منتصف هذا الشهر، كما طرح تساؤلات حول إمكانية تفشي الوباء بين مسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

فثبوت إصابة الرئيس قد يعني أن آخرين في أعلى مستويات السلطة والحكومة في الولايات المتحدة ربما تعرضوا للعدوى وعليهم البقاء في حجر صحي أيضا.

مايك بومبيو

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن عملية تتبع المخالطين للرئيس جارية.

وكان ترمب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع مساء أمس الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.