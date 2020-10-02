شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المنصة بمدينة نصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة و الرئيس..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة. وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر. Advertisements

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