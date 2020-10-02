شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر فى احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس بالمنصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في التوافد على مدينة نصر بمحيط النصب التذكارى، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات. وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.

كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

ودعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.



أسرة مصرية ترفع أعلام مصر احتفالا بذكرى النصر



أعلام مصر تزين الاحتفالات



الشباب يشاركون باحتفالات ذكرى النصر



أهالى كفر الشيخ يشاركون بالاحتفالات



تدشين منصة الاحتفال



جانب من التوافد على المنصة

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سيلفى باحتفالات نصر أكتوبر



سيولة مرورية قبل بدء الاحتفالات



صور تذكارية أمام المنصة



صورة تذكارية للمشاركون بالاحتفالات



معلمو القليوبية يشاركون بالاحتفالات



معلمو القليوبية يهنئون الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر



معلمو بورسعيد يشاركون باحتفالات نصر أكتوبر



معلمو بورسعيد يشاركون بالاحتفالات



نقابة أعمال النقل البحرى يهنئون الشعب بذكرى النصر