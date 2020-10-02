شكرا لقرائتكم خبر عن هبدو يكشف علاقة ثورة أيمن وتامر المخفية بظهور الزومبى في نزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من مستر هبدو، يواصل فيها أكرم القصاص مناقشة أشهر هبدات الأسبوع والأيام الماضية.

تدور الحلقة الساخرة حول الزومبى، وهى كائنات خيالية ظهرت في أفلام هوليود عن موتى يستيقظون ليأكلوا الأحياء، بمناسبة آراء طرحها علماء من الولايات المتحدة عن طفيل موجود يمكن إذا دخل رأس الإنسان يحوله إلى زومبى.

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ويقول أكرم القصاص إن الحديث عن الزومبى يتزامن مع مظاهرات تقوم بها كائنات مثل الزومبى تخلط بين الخيال والواقع حيث يتحالف زومبى تنظيم الإخوان مع زومبى المتقطرنين والمتتركين ليعلنوا عن مظاهرات هم فقط الذين يروها وهدفها اللعب في الأدمغة، ومثلما يأكل الزومبى أدمغة البشر فإن كائنات الزومبى في الجزيرة وقنوات اسطنبول يأكلون أدمغة متابعيهم من زومبى التنظيم، لدرجة أن زومبىى تامر أعلن أنه شارك في مظاهرة نزلة السمان اللي هي ماحصلتش ومفبركة صنعتها الشكة المتحدة وابتعلتها قناة الجزيرة ومذيعو القنوات التركية .

ويقدم أكرم القصاص في هبدو علاقة الإخوان بالزومبى من خلال بيانات ثورية يطلع كائنات الهاربين في الخارج ليقرؤوها حول انتصارات ثورة ما قامتش، أو لقاءات من المتتركين برجال أمن ومخابرات أتراك في عز ثورة الزومبى، لأن كائنات قطر وتركيا "عملوا ثورة على نفسهم"، وهناك محللون ومشمأنطون يحللون مالم يحدث، ويخرجون باستنتاجات حول الولا حاجة.