شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الدور التخريبي لمذيعي الإخوان وتحريضهم ضد الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعلام غير أخلاقي، وخصومة تذهب بعيدا إلى غير رجعة لصالح الأعداء، من راغبي إحياء مشروع تميم وأردوغان في المنطقة، منابر معادية تدعى المهنية وفى الحقيقة تعمل على تفرقة الصف وبث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، هو إعلام الجماعة الإرهابية الذى يبث من تركيا وقطر ولندن.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن إعلاميى الإخوان دائما ما يتجاوزون النقد إلى الشيطنة، ويطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، فيحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون في الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

وأضاف التقرير، أن إعلام الإخوان يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، ويعمدون لترويج الشائعات فمشروعات يعمل بالأساس من أجل تفكيك مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

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