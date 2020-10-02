العثماني: يجب تطوير مدونة الشغل وقواعدها لنضمن استقرارا مستقبيلا وعلاقة شغل متوازنة

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، إلى تطوير مقتضيات مدونة الشغل، لتوفير استقرار للشغيلة، في ظل ما فرضته جائحة كورونا.

وقال العثماني، اليوم، في حديثه، خلال لقاء دراسي يضم الحكومة، والباطرونا، والنقابات حول مدونة الشغل بين النص القانوني، والتطبيق الفعلي، إن نقاشها ودراستها لديه راهنية، بسبب تداعيات الجائحة.

وأوضح العثماني أن التداعيات المترتبة عن الجائحة ليست صحية فقط، وإنما اقتصادية، واجتماعية، وتضع نموذج علاقة الشغل على المحك.

Advertisements

وحسب العثماني، فإن الوضع يستلزم الأدوات، والآليات لحماية حقوق الشغيلة، والتحفيز على إحداث مناصب الشغل، والحفاظ على ما هو متوفر، وضمان استمرار الاستثمار،ورفع الانتاجية، والمردودية.

وأكد العثماني أن المقاربة التشاركية تطبع اليوم الدراسي المذكور، وجميع الشركاء يجتمعون لمناقشة أعقد القضايا، داعيا إلى تطوير مدونة الشغل، وقواعدها “لنضمن لبناتنا، وأبنائنا في المستقبل استقرارا اجتماعيا، واقتصاديا، وعلاقة شغل متوازنة تدفع إلى مزيد من النمو”.

يذكر أن اللقاء الدراسي، المنعقد اليوم، الهدف منه استجلاء الاشكالات، والصعوبات، التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل، من خلال القراءات، التي سيقدمها رجال القضاء والفقه، وكذا العمل على رصد عدد من الأحكام القضائية، ومواقف المحاكم المختصة، من أجل سد الثغرات، وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.