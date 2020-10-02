تخفيف من التدابير الاحترازية بخنيفرة.. إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل والحمامات وأسواق المواشي

قررت السلطات الإقليمية بخنيفرة، اليوم الجمعة، تخفيف من التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للوقاية والحد من تفشي وباء كوفيد-19 على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، وذلك ابتداء من يوم الأحد 04 أكتوبر الجاري، من بينها إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل والحمامات بمدينة خنيفرة، وتحدد ساعة الاغلاق في التاسعة ليلا.

وأوضح مركز التنسيق الاقليمي المكلف بتتبع ورصد الوضع الوبائي على مستوى عمالة واقليم خنيفرة، في بيان له، أن هذه القرارات ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأحد 04 أكتوبر الجاري، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

وأشار المصدر نفسه، أنه تقرر الاستمرار في منع التنقل من و إلى مدينتي خنيفرة و مريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء الحالات التالية، باستثناء قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، بالإضافة إلى التنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

وأفاد المصدر نفسه، الاستمرار في التوقف عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية،

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وبحسب مركز التنسيق الاقليمي المكلف بتتبع ورصد الوضع الوبائي على مستوى عمالة واقليم خنيفرة، تم الاحتفاظ بتوقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة في الساعة التاسعة ليلا، مع منع بث مباريات كرة القدم بها، وإغلاق المحلات التجارية والاسواق الكبرى بمدينة خنيفرة على الساعة التاسعة ليلا.

ولفت المصدر نفسه الإنتباه إلى الاستمرار في منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لمدينة خنيفرة، إلغاء العمل بالتراخيص الاستثنائية من وإلى أحياء : الفتح وأساكا و الروضة بمدينة خنيفرة.

وتقرر أيضا إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة مريرت حصريا لبيع الخضر والفواكه ؛ فيما تغلق أسواق القرب و “السويقات” على الساعة السابعة مساء بمدينة خنيفرة، كما تقرر فتح سوق أسبوعي واحد لبيع المواشي على مستوى كل دائرة من الدوائر الثلاث التابعة للإقليم بما فيها السوق الاقليمي للمواشي بأجلموس، بالإضافة إلى فتح السوق الاسبوعي لموحى احمو الزياني المتواجد بمحيط مدينة خنيفرة، ابتداء من يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري