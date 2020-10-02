وزارة التعليم: الغلاف الزمني لأستاذ مادة اللغة الأمازيغية لم يحدث عليه أي تغيير

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن إحداث تغيير في عدد الأقسام المسندة إلى الأستاذ(ة) المتخصص(ة) في تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الغلاف الزمني لأستاذ مادة اللغة الأمازيغية لم يحدث عليه أي تغيير.

وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي لها، أن المذكرة الوزارية 130/2006، المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها لاتزال سارية المفعول، وقد تمت الإشارة إليها كمرجع مُعتمد في وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، الصادرة في شهر يوليوز 2020.

