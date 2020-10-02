جميلة الهوني: كيف يعقل أن يستفيد موظفون في وزارة الثقافة من الدعم العمومي؟ – فيديو

خرجت الممثلة، جميلة الهوني، عن صمتها بخصوص موضوع الدعم العمومي، المخصص للانتاجات الفنية، متهمة موظفين من وزاوة الثقافة بلاستفادة منه.

وظهرت جميلة الهوني في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أدلت فيه برأيها في موضوع الدعم العمومي، وادعت أن موظفين من وزارة الثقافة يستفيدون من الدعم المخصص لدعم المشاريع الفنية، على الرغم من أنهم يتلقون أجرتهم الشهرية من الوزارة نفسها.

وأشارت جميلة الهوني إلى أن مستفيدين من الدعم العمومي تسمح لهم الوزارة بالغياب عن مناصبهم، مع الإبقاء على أجورهم الشهرية تابثة، من أجل التفرغ للعمل الفني، الذي يمنحون عليه دعما بمثابة أجرة أخرى، وأضافت أن ذلك لا يستقيم بتاتا.

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وادعت الهوني أنها تجمعها صداقة مع موظفين في وزارة الثقافة يستفدون من الدعم، ما يجعلها مطلعة على كواليس ما يحصل سنويا، إذ طالبت بإيجاد حل لهذا الوضع.

وأكدت الهوني أن الوضع، الذي سلطت عليه الضوء، قائم منذ زمن، وليس حكرا فقط في فترة الوزير عثمان الفردوس، متوقعة أن تصريحاتها من شأنها أن تخلق لها مشاكل مع زملاء في الميدان، لكنها مقتنعة بفضح ما يحصل.