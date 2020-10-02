بعد قرار إغلاقها بسبب الفيروس.. وفاة نائب رئيس بلدية الفقيه بن صالح جراء مضاعفات إصابته بكورونا

تسبب كوفيد-19، اليوم الجمعة، في وفاة نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة الفقيه بن صالح متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى الجهوي في بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بالنائب الأول لمحمد مبديع، رئيس المجلس البلدي، والذي كان يرقد في قسم العناية المركزة في بني ملال قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الماصبين بفيروس كورونا في صفوف موظفي بلدية الفقيه بن صالح بلغ 19 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في الإقليم 882 حالة، لايزال منهم 166 شخصا يتلقون العلاج.

وكانت باشوية ميدنة الفقيه بن صالح، قد أعنلت، أمس الخميس، أنه بناءً على تشخيص الوضعية الوبائية من طرف مركز التنسيق الإقليمي بعمالة إقليم الفقيه بنصالح، وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى بلدية المدينة، وحفاظا على سلامة موظفيها ومرتفقيها، تقرر إغلاق مقرها حتى إشعار آخر.