أمن الناظور يوقف طبيبا مزورا غرر بقاصر من أجل هتك عرضه

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأزغنغان بإقليم الناظور، أمس الخميس، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق الأنظمة المعلوماتية، ومحاولة هتك عرضه، وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه على خلفية شكاية تقدمت بها والدة طفل قاصر، يبلغ من العمر 13 سنة، تتهم فيها المعني بالأمر بانتحال صفة طبيب مختص في جراحة التجميل، لاستدراج ابنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي بغرض هتك عرضه، وذلك بعدما أوهمه بقدرته على إخضاعه لجراحة تقويمية على مستوى الأنف.

وأضاف البلاغ نفسه أن الخبرات التقنية، والأبحاث، التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه كان ينتحل صفة مزيفة، إذ تم توقيفه على الفور.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.