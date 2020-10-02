أبو زعيتر يتعرض لكسر على مستوى قدمه

تعرض البطل المغربي في رياضة القتال الحر، أبو بكر زعيتر، لكسر على مستوى قدمه، ما جعله يبتعد عن حلبة النزال لمدة معينة.

وأعلن “أبو زعيتر”، مساء أمس الخميس، تعرضه لكسر في قدمه، أثناء تدريبات نزاله المقبل، الذي كان مقررا في 10 اكتوبر الحالي، ما يمنعه من خوضه.

وقال أبو زعيتر عن الموضوع: “كسرت قدمي أثناء تداريبي استعدادا لنزالي المقبل في” UFC”، حاولنا بكل ما في وسعنا مواصلة الاستعداد، والقتال من أجل النزال المقبل في 10 أكتوبر.. لكن من المستحيل أن أكون جاهزا ويستحيل خوض النزال بمثل هذه الإصابة”.

وأكد أبو زعيتر أن عملية التعافي تسير بشكل جيد، آملا في العودة إلى الحلبة في أقرب وقت.