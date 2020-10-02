شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب وزوجته ليسا مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" اليوم الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها "بنس" جاءت سلبية ، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وقال المتحدث ديفين أومالي على تويتر "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

و قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيعملان من مقرين منفصلين.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب "ليس عاجزا" عن أداء مهامه لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما البعض "زيادة في الحرص".