شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب وزوجته ليسا مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث ديفين أومالي على تويتر "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".
و قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيعملان من مقرين منفصلين.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب "ليس عاجزا" عن أداء مهامه لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما البعض "زيادة في الحرص".
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