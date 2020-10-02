شكرا لقرائتكم خبر عن 34.3 مليون إصابة بكورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 34 مليون و295 ألفا و807 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السابعة وست دقائق بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتسبب مرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في وفاة مليون و22 ألفا و957 شخصا.

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