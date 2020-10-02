شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نتمنى تعافي ترامب وزوجته من "كورونا" سريعا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لرويترز اليوم الجمعة إن بلاده تتمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا التعافي سريعا بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. وقال ترامب اليوم الجمعة إنه سيبدأ عزلا صحيا هو وزوجته بعد ثبوت إصابتهما بالمرض.

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