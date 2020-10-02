مرجع ديني: مر عام ولم يتحقق شيء من مطالب الجماهير الحقة

أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، ان مطالب الجماهير "الحقة" لم يتحقق منها شيء بعد مرور عام كامل على ذكرى الاحتجاجات الشعبية.



وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة، "مرّ عام كامل على مطالب الجماهير المحقة التي لم يتحقق منها شيء سوى استخدام الازمة لتغيير الوجوه بأمثالها، ووعود الانتخابات التي لا تختلف عن سابقاتها، وتأسيس أحزاب أكثر ضعفاً وتبعية السيطرة على قرارات العراق".



واضاف الى ان "هناك اختطاف لارادة الجماهير لصالح مخطط الهيمنة الذي تمارسه السفارات الأجنبية بكل وقاحة، وتهدد المعترضين بالقتل والابادة واستخدام كل وسائل الإرهاب العلني والسري؛ كما أعلن الرئيس الأمريكي وتبنى علناً قتل وتصفية قيادات وكوادر كانت تؤدي دورها في محاربة الإرهاب ميدانياً، وإذا اعترض على ممارساتهم أحد بدأوا بتعمد استعمال القذائف لقتل المدنيين ولتشويه صورة المقاومين، أو يهددون بغلق سفاراتهم والخروج من العراق، وهذا مطلب يتمنى كل المخلصين تحقيقه؛ فهذه ليست سفارات؛ وإنما بؤر تجسس وفتنة وتغيير هوية ونشر رذيلة وفساد".

