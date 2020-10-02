نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020/2021

القرعة أسفرت عن بعض المباريات القوية وأخرى سهلة، حيث تواجد آرسنال وتوتنهام وميلان في مجموعات سهلة نسبيًا.

نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: روما، يانج بويز، كلوب بروج، سسكا صوفيا.



المجموعة الثانية: آرسنال، رابييد فينا، مولده، دوندالك.

المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن، سلافيا براج، هبوعيل بئر السبع ، نيس.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، ستاندرليج، رينجرز، لخ بوزنان.

المجموعة الخامسة: ايندهوفن، باوك، أومونيا، غرناطة.

المجموعة السادسة: نابولي، آل الكمار، ريال سوسييداد، رييكا.

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المجموعة السابعة: سبورتنيج براجا، ليستر سيتي، آيك أثينا، زوريا.

المجموعة الثامنة: سليتك، سبارتا، ميلان، ليل.



المجموعة التاسعة: فياريال، مكابي حيفا، قرة باج، سيفا سبور.

المجموعة العاشرة: توتنهام، لودوجورتيس، لاسك، رويال.

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو، فينورد، دينامو زغرب، فولسبورج.

المجموعة الثانية عشر: جينت، النجم الأحمر، هوفنهايم، ليبيريتش.