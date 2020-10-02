2020-10-02 | 13:56
510 مشاهدة
يرى نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي بيرسبوليس الإيراني لكرة القدم، بشار رسن، ان دعم الجماهير هو من أوصل فريقه لدور نصف النهائي من دوري ابطال آسيا.
وقال رسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "الفريق الذي وصل لهذه المرحلة حتما فريق قوي، قدمنا مباريات جيدة وفي مباراة باختاكور الأخيرة نجحنا باستغلال حالة الطرد التي حصلت للمنافس".
وأضاف "مستعدون لمباراة النصر والمدرب حلل المنافس وشخص نقاط القوة والضعف في الفريق، حصلنا مرتين على كأس الاتحاد الآسيوي مع القوة الجوية لكن دوري أبطال آسيا تعتبر أعلى مستوى وطريقة لعب الفرق الإيرانية تختلف عن العراقية".
وبين "نحن في برسبوليس وصلنا للمباراة النهائية عام 2018 ولكن هذه المرة ورغم الظروف الاقتصادية والصحية التي تعيشها إيران لكننا نستمد قوتنا من جماهيرنا".
واتم ان "المباريات كانت مضغوطة كل ثلاثة أيام وهذا ما يشكل صعوبة على الفريقين وأود أن اشكر الكادر الطبي الذي بجهوده وصلنا لهذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رسن: دعم الجماهير اوصلنا لنصف النهائي رغم الظروف الصحية والاقتصادية بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.