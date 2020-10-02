رسن: دعم الجماهير اوصلنا لنصف النهائي رغم الظروف الصحية والاقتصادية بإيران

وسيواجه بيرسبوليس فريق النصر السعودي في نصف نهائي البطولة يوم غدٍ السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال رسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "الفريق الذي وصل لهذه المرحلة حتما فريق قوي، قدمنا مباريات جيدة وفي مباراة باختاكور الأخيرة نجحنا باستغلال حالة الطرد التي حصلت للمنافس".



وأضاف "مستعدون لمباراة النصر والمدرب حلل المنافس وشخص نقاط القوة والضعف في الفريق، حصلنا مرتين على كأس الاتحاد الآسيوي مع القوة الجوية لكن دوري أبطال آسيا تعتبر أعلى مستوى وطريقة لعب الفرق الإيرانية تختلف عن العراقية".

وبين "نحن في برسبوليس وصلنا للمباراة النهائية عام 2018 ولكن هذه المرة ورغم الظروف الاقتصادية والصحية التي تعيشها إيران لكننا نستمد قوتنا من جماهيرنا".

واتم ان "المباريات كانت مضغوطة كل ثلاثة أيام وهذا ما يشكل صعوبة على الفريقين وأود أن اشكر الكادر الطبي الذي بجهوده وصلنا لهذه المرحلة".