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مقتل امرأة على يد شقيقها في كركوك

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد وصول جثة امراة الى الطب العدلي في كركوك، توجهت دورية من الشرطة وتبين ان الجثة تعود للمدعوة(ب.ع) تولد ١٩٩٦ قتلت من قبل شقيقها بواسطة اطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف ولاذ بالفرار".

واضاف "وبعد تدوين افادة شقيقها الثاني افاد بان المجنى عليها كانت على خلاف مع زوجها منذ فترة نتيجة لمشاكل العائلية، وعلى اثر مشكلة بين المراة ورجل اخر، قام شقيقها بقتلها".

واشار المصدر الى ان "قاضي التحقيق قرر اصدار امر قبض بحق القاتل، بعد عرض الاوراق التحقيقية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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