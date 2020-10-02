مقتل امرأة على يد شقيقها في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد وصول جثة امراة الى الطب العدلي في كركوك، توجهت دورية من الشرطة وتبين ان الجثة تعود للمدعوة(ب.ع) تولد ١٩٩٦ قتلت من قبل شقيقها بواسطة اطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف ولاذ بالفرار".
واضاف "وبعد تدوين افادة شقيقها الثاني افاد بان المجنى عليها كانت على خلاف مع زوجها منذ فترة نتيجة لمشاكل العائلية، وعلى اثر مشكلة بين المراة ورجل اخر، قام شقيقها بقتلها".
واضاف "وبعد تدوين افادة شقيقها الثاني افاد بان المجنى عليها كانت على خلاف مع زوجها منذ فترة نتيجة لمشاكل العائلية، وعلى اثر مشكلة بين المراة ورجل اخر، قام شقيقها بقتلها".
واشار المصدر الى ان "قاضي التحقيق قرر اصدار امر قبض بحق القاتل، بعد عرض الاوراق التحقيقية".
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