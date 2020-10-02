وداعاً لـ 'عائلة كرداشيان'

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ "كيب أب ويز ذا كارداشيانز".

وأضافت: "أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14الرائعة الماضية".



وركزت سلسلة "تلفزيون الواقع" بشكل رئيس على الأخوات كورتني، كيم، وكلزي ووالدتهما كريس كرداشيان وأخواتهن غير شقيقات كيندال وكايلي جينر. وضمت والديهم المتحول جنسيًا كاتلين جينر، والأخ روب ارداشيان.

وهناك أيضًا ظهور احباء الـ"كارداشيانز"، بما في ذلك حبيب كورتني السابق سكوت ديسك وزوج كيم الحالي كانييه ويست وزوج كلوي السابق وخطيبة روب السابقة بلاك شاينا.

يُذكر كيم كرداشيان سافرت الى العاصمة الأميركية واشنطن، من اجل اللقاء برئيس البلاد دونالد ترامب بعد اعلان أصابته بفيروس كورونا مع زوجته ميلانيا.



وتسعى كيم الى الضغط من اجل إصلاحات في النظام العدلي الجنائي في الولايات المتحدة الأميركية.